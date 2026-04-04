Monika Binias, známá také jako „matka Štika“, znovu rozvířila rodinné napětí. Ve svém novém podcastu, který natáčí společně s manželem Petrem, se opět pustila do svých dcer Ornelly a Charlotte. Právě to zřejmě zasáhlo Ornellu natolik, že nechtěně prozradila, že její mladší sestra čeká dítě.
Ornella práskla těhotenství sestry: Charlotte čeká dítě, do sporu znovu zasáhla matka Binias
Rodinné napětí mezi Monikou Binias a jejími dcerami znovu eskaluje. Po veřejných útocích v podcastu se Ornella zastala své sestry Charlotte – a nechtěně přitom prozradila, že je těhotná. Podle dostupných informací čeká dítě se svým manželem Martinem Stefanem.
Ačkoli mezi Ornellou a Charlotte nebývá vždy úplně bez mráčku, v důležitých chvílích dokážou držet při sobě. Obzvlášť tehdy, když se proti nim veřejně vymezí jejich matka. Přesně to se stalo znovu a Ornella se rozhodla ozvat. „Ať už je Charlotte jakákoliv… další útoky od osoby jménem Binias si nezaslouží. Je to dospělá žena a musí sama vědět, jak se svým životem naloží. Ale řeknu vám jedno… absolutně nechápu, jak někdo může kopat do svojí těhotné dcery!!! Já si taky zažila svý… ale přece jen Charlotte není takový tvrďák jako já. Charly, drž se…“ napsala exmanželka Josefa Kokty na sociální síť. K emotivnímu vzkazu připojila i společné fotografie z dětství.
Napětí kolem celé situace tím ale zřejmě nekončí. Monika totiž podle všeho chystá další veřejné odhalování. Už v pondělí chce ve svém podcastu mluvit nejen o Charlotte, ale i o údajném tajemném muži po boku Ornelly. Sama je přesvědčená, že s informacemi přijde jako první. Jak se ale ukazuje, starší dcera ji tentokrát předběhla.
Podle všeho je otcem dítěte, které Charlotte čeká, její manžel Martin Stefan. Právě za něj se Charlotte provdala na podzim roku 2024.