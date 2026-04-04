Spojovala je nejen hudba, ale i velmi blízký vztah, který postupně přerostl ve skutečné přátelství. Marek Ztracený se dlouhodobě netají tím, že Hana Zagorová pro něj byla výjimečnou osobností – a to nejen po profesní stránce, ale i lidsky. V minulosti dokonce s úsměvem přiznal, že kdyby byla mladší, rozhodně by o ni stál i jako muž. „Je to tak a jednou jsem jí to dokonce řekl. Teď když to uslyší Štefan, tak doufám, že mě někde nepřejede autem. Byla to opravdu skvělá ženská. Jsem rád, že jsem od ní slyšel, čím vším prošla. Byla hodně podobné povahy jako já, šla hlavou proti zdi a budu si říkat, co chci, a to se mi líbilo,“ svěřil Blesku zpěvák.
Marek Ztracený zavzpomínal na Hanu Zagorovou. Přiznal, že mu změnila život i pohled na hudbu
Spojovala je práce, vzájemný respekt i silné přátelství, na které Marek Ztracený dodnes nezapomíná. Na Hanu Zagorovou teď vzpomíná v souvislosti s pokračováním muzikálu Biograf láska, v němž zazní i dvě skladby, které pro ni napsal. A z jeho slov je zřejmé, jak výjimečné místo měla zpěvačka v jeho životě.
Na Hanu Zagorovou teď Marek vzpomíná i v souvislosti s pokračováním muzikálu Biograf láska, do něhož byly zařazeny dvě jeho skladby, které pro legendární zpěvačku napsal. Jde o písně Jsem jaká jsem a Já nemám strach. Právě ty podle něj měly zaznít už v první části, ale tehdy se to nestihlo. „Hanka chtěla, aby už byly v jedničce, ale bylo pozdě je někam dát, protože už byl scénář napsaný. Tak doufám, že tam nahoře bude mít radost, že teď tam obě skladby Jsem jaká jsem a Já nemám strach budou,“ řekl Ztracený.
Pokračování úspěšného muzikálu Divadla Kalich bude mít premiéru 6. září, tedy v den, kdy by Hana Zagorová oslavila osmdesáté narozeniny. Tvůrci projektu přitom zdůrazňují, že zpěvačka měla k celému týmu mimořádnou důvěru už od začátku. Podle producenta Michala Kocourka byla do příprav aktivně zapojená už při vzniku prvního dílu. „Měli jsme to štěstí, že Hanka měla k našemu divadlu a týmu na základě předchozí několikaleté spolupráce velkou důvěru. Sama se s námi začala scházet nad scénářem prvního Biografu, měla k němu cenné podněty, z nichž mnohé jsme zapracovávali, a se stejnou důvěrou nám velkoryse nabídla, že za ni máme k dispozici všech těch devět set písní, které nazpívala,“ uvedl.