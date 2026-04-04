Influencerka Dominika Myslivcová už svůj nový vztah neskrývá, právě naopak. Na sociálních sítích se pochlubila sérií odvážných fotografií, na nichž je zachycená po boku svého partnera Jakuba. Na snímcích k němu něžně přiléhá a nechybí ani provokativní atmosféra. Ke galerii přidala i rýpavý komentář: „Hodím si sem pár fotek s tím mým neženatým klukem,“ vzkázala kritikům, kteří její vztah od začátku zpochybňovali.
Dominika Myslivcová šokovala odvážnými fotkami. Promluvila i o kontroverzním vztahu s novým partnerem
Ti jí totiž vyčítali, že měla Jakuba odloučit od jeho manželky a rodiny. Dominika ale podobná tvrzení rázně odmítla. „Když jsem ho poznala, s manželkou nežil. Nejsem důvodem rozpadu manželství. A co se týče těch tří dětí, ty jsou plnoleté a mají vlastní životy. A navíc nejsou jeho,“ reagovala na negativní komentáře. Zdá se, že si nové partnerství naplno užívá. Jakub ji podle všeho zahrnuje pozorností a štědrými gesty – nedávno jí například pořídil luxusní růžové Lamborghini v hodnotě několika milionů korun.
Myslivcová: Už mě to nebaví, netahám nikoho od dětí
Za poslední dobu se kolem influencerky rozjelo víc drbů, než byla ochotná dál snášet. Zatímco si s Jakubem užívala společné chvíle, dovolené i společenské akce, na veřejnost se postupně dostávaly informace, které podle ní s realitou nesouhlasí. Dvojice se poprvé objevila bok po boku na Beauty Ballu 2026 na Slovensku a později i na akci Ples jako Brno. Právě tehdy si mnozí všimli, že se k sobě mají a před objektivy se rozhodně neschovávají. Jenže s novým vztahem se okamžitě přilepily i dohady o Jakubově osobním životě.
Podle některých zdrojů měl být stále ženatý a jeho manželka měla o vztahu údajně vědět. „Manželka o jeho vztahu s Dominikou ví. Dominika sdílela fotky jeho potetované ruky na sítích. Byla to asi trochu provokace směrem k manželce,“ uvedl zdroj pro Expres, který zároveň zmiňoval i údajně plánovaný rozvod.
Nejcitlivěji vnímá nařčení, že by měla „rozbíjet rodinu“. Právě to prý považuje za hranici, přes kterou se přenést nedokáže – i proto, že sama je máma. „Na tahání chlapů od rodiny tu máme jiné adeptky, ale já mezi ně nepatřím. Nikomu bych nerozbíjela rodinu, zvlášť pokud by tam figurovaly tři malé děti. Sama jsem matka a mám s tím zkušenosti. Nikdy bych to neudělala,“ zdůraznila.