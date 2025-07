Grace Springer: Fanynka, která jedním videem odhalila aféru a spustila virální lavinu

„Na koncertě bylo přes 50 000 lidí,“ dodala, „takže to bylo žhavé téma.“ A i když nikdy nečekala, že její klip na TikToku povede k obviněním, že generální ředitel platformy DataOps má poměr s jednou ze svých kolegyň, přiznala, že nelituje, že kontroverzní moment zachytila. I když soucítí s Byronovými blízkými a „všemi ostatními, kteří byli v tomto procesu zraněni“, zdůraznila: „Ale jak jsem řekla, bylo tam přes 50 000 lidí a nejsem jediná, kdo to zachytil na kameru, takže kdybych to nebyla já, kdo to nahrál, jsem si jistá, že by to udělal někdo jiný.“