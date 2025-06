"Gorily mě sbalily na ulici, vzpomíná Ondřej Novotný na únos Jaromírem Soukupem

„Když jsem dělal podcasty, tak jsem naložil Soukupovi za jeho falešný turnaje tak, že mě tehdy jeho gorily sbalily na ulici a dovezly mě k němu do kanclu, ať si to vyříkáme,“ prozradil Ondřej Novotný v podcastu U kulatého stolu. Situace se prý odehrála v době, kdy Soukup zastával pozici náměstka na ministerstvu školství, co bylo v letech 2006 a 2007. „Pak byl chvíli normální, neskamarádili jsme se, ale slušně jsme se bavili. Jednou jsme spolu strávili osm hodin v Turecku na letišti a v letadle, to bylo úplně normální. Znovu říkáš, druhá šance. Tehdy jsem byl daleko od jakéhokoliv hněvu a teď zase nevím, co se z něj stalo. To je jedno. Škoda se bavit o takových lidech,“ komentuje Novotný Soukupovo současné působení.