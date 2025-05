Godla má vážné finanční potíže. "Situace je kritická", říká insolvenční správkyně

Jak už bylo dříve uvedeno, herec Zdeněk Godla čelí vážným problémům kvůli neplnění povinností spojených s oddlužením. Insolvenční soud bude nyní posuzovat, zda mu oddlužení nezruší kvůli podezření na nepoctivý záměr. Pokud by k tomu došlo, byla by to už jeho druhá ztráta této šance – a tentokrát by návrat do oddlužení nebyl možný.