Je to jen pár týdnů, co bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová oznámila světu, že s partnerem čekají druhé společné dítě. Stejně jako u předchozího těhotenství s dcerou Izabellou chce být Soukalová, která si život bez pohybu nedovede představit, aktivní co nejdéle. Už teď ale ví, že se jedné velké vášně bude muset vzdát.
Gabriela Soukalová po oznámení druhého těhotenství přiznala nepříjemné omezení
„Pohyb ke mně patří, jsem na něj zvyklá, takže bych se chtěla udržovat v kondici a pohybu, dokud mi to v rámci těhotenství tělo dovolí. Plavání, procházky a lehké cvičení, protahování, to jsou věci, které jsem dělala během prvního těhotenství až skoro do porodu. Samozřejmě, pokud bych cítila, že mi něco nedělá dobře, tak se podle toho zařídím a pohyb uberu nebo vynechám danou aktivitu,“ rozpovídala se o svých plánech pro eXtra.cz.
A i když veřejnost má Soukalovou spjatou především s běžkami, její velkou láskou je cyklistika. A s rostoucími teplotami už zahájila sezónu v sedle bicyklu. „Vždy jsem ráda jezdila na kole a stále to trvá. Kolo je moje srdcovka. Je jednou z aktivit, u kterých si nejlépe vyčistím hlavu, aktivně si odpočinu, zároveň mě z něj nebolí kolena a klouby tak jako u některých jiných aktivit,“ pochvaluje si Gabriela, která přiznává, že se zklidněním roztěkané mysli má celoživotní problém.
Dobře si ale uvědomuje, že brzy přijde chvíle, kdy se této své velké vášně bude muset vzdát. „Zároveň už ale počítám s tím, že v pokročilejší fázi těhotenství budu muset tuhle aktivitu na chvíli opustit. Jsem sice opatrná, jezdím ráda do Brd a křivoklátských lesů, protože v nich potkávám stále poměrně málo lidí, takže se cítím bezpečně. Ale s větším bříškem bych se už asi bála a nenapadlo by mě vyjet,“ říká zodpovědně nastávající maminka.