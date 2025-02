Feuereislová už neutočí jen na Hanychovou, ale i na charitativní sbírku pro Victorku

Na pomoc malé Victorce, která zůstala těžce postižená poté, co ji napadl její vlastní otec, byla založena sbírka na stránkách organizace Znesnáze a na její léčbu se vybíralo tři a půl milionu korun. Vysoká částka se podařila shromáždit i díky pozornosti, již se příběhu dostalo v podcastu Agáta a Ornella. Jenže Feuereislové se na příběhu něco nezdálo. "Proč maminka Victorky neuvedla už dříve ve sbírce informace, které sdělila lidem v podcastu Agáty a Ornelly?" napsala ve svých stories na Instagramu. "Každému dítěti přeji jen to nejlepší a hlavně aby bylo zdravé! Ale v této sbírce spatřuji něco, co je velmi zvláštní. A to bez debat!" narážela Feureislová na to, že sbírky na Victorku byly založeny dvě a že v té dřívější byl její stav popisován jako následek nespecifikovaného záchvatu.