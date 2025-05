"Bůh ví, kdy ji znovu uvidím," říká o Aničce Slováčkové její otec Felix Slováček

„Splnili jsme to, co ona chtěla. Ona měla přesně určený, kdy to bude, co to bude, jak to bude. Přesně sepsaný, vypsaný. To mají prostě lidi, kteří vědí, kdy zemřou. My víme, že zemřeme, ale nevíme kdy. Ale ona to věděla. A já jsem to taky věděl,“ řekl s bolestí Slováček. Celou dobu, co bojovala se zákeřnou rakovinou, stál své dceři po boku a nyní má radost, že z její tragédie vzešlo aspoň něco dobrého. „Já mám strašnou radost, vyburcovala spoustu žen, snad až o patnáct procent, to je šílený číslo, aby se včas přihlásily, aby se nebály. Protože když přijdou včas, tak se můžou zachránit,“ apeluje na všechny, aby nezanedbávali prevenci.