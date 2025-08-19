Felix Slováček přiznal problémy se zařizováním hrobu pro svou dceru Annu Slováčkovou

Už více než čtyři měsíce uplynuly ode dne, kdy navždy odešla zpěvačka Anna Slováčková. Mladá žena znala svůj osud, a tak dopředu vyjádřila svá přání nejen ohledně toho, jak má vypadat pohřeb, ale i jak se má naložit s jejími ostatky. A to všechno její rodiče a partner splnili. Popel tak rozptýlili nedaleko její milované chalupy. Její otec Felix Slováček se ale přesto rozhodl zřídit aspoň symbolický hrob. A to na základě spontánního pietního místa, které po její smrti vzniklo před jejich vilou na Vinohradech.