Felix Slováček přiznal problémy se zařizováním hrobu pro svou dceru Annu Slováčkovou

Anna Slováčková a Felix Slováček
Anna Slováčková a Felix SlováčekFoto: Profimedia
Už za pár dní by zpěvačka Anna Slováčková oslavila své 30. narozeniny. Přestože její otec chtěl, aby do té doby byl hotový její symbolický hrob, nyní musel přiznat, že kvůli komplikacím to jistě nestihne.

Už více než čtyři měsíce uplynuly ode dne, kdy navždy odešla zpěvačka Anna Slováčková. Mladá žena znala svůj osud, a tak dopředu vyjádřila svá přání nejen ohledně toho, jak má vypadat pohřeb, ale i jak se má naložit s jejími ostatky. A to všechno její rodiče a partner splnili. Popel tak rozptýlili nedaleko její milované chalupy. Její otec Felix Slováček se ale přesto rozhodl zřídit aspoň symbolický hrob. A to na základě spontánního pietního místa, které po její smrti vzniklo před jejich vilou na Vinohradech.

"Bůh ví, kdy ji znovu uvidím," říká o Aničce Slováčkové její otec Felix Slováček

Před lety totiž zakoupil hrobové místo na Olšanských hřbitovech, kde budou moci fanoušci na Aničku zavzpomínat. A i když by se hodilo, aby bylo hotové tento týden, kdy by zpěvačka oslavila své třicátiny, Slováček přiznává, že to není možné. „Připravuju hrob, je kousíček od strašnického krematoria, ale do dne jejích nedožitých narozenin to nestihneme,“ svěřil se muzikant Blesku. „Jsou tam nějaké problémy, s mramorem i dalšími věcmi, nechci to teď rozebírat, ale bude to tam krásné,“ ujistil všechny, kdo se chtějí památce jeho dcery poklonit. 

On sám ale nedožité narozeniny nejmladšího dítěte slavit nedokáže. „Zatím je to tak blízko, že si to nedokážu představit. Mám ji v srdci a v duši,“ říká s tím, že se snaží, aby její tvorba byla mezi posluchači stále živá. To dokázal i na sousedním Slovensku, kam přijel na festival. „Nikola Ďuricová tady na festivalu zpívala její píseň Čas, zastavit čas a já chci natočit klip Noční slzy. Je to taková romantická muzika, kde se bude sen prolínat se záběry Aničky. A Anička bude i na mém chystaném vánočním dvojalbu,“ vyjmenoval nejbližší chystané projekty.

S odchodem Aničky je pro něj těžké se vyrovnat a říká, že její smrt vlastně tak trochu vědomě popírá. „Udělal jsem si takovou pomůcku. Říkám si, že jak byla v New Yorku, kam se vždycky chtěla podívat, tak tam na Broadwayi potkala slavného producenta a dostala tam smlouvu na nekonečno. Takže pro mě je tam,“ uzavřel bolestivé téma. 

