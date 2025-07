Farářku Kopeckou napadli v kostele. "Sápal se po mně a říkal, že jsem odporná," říká

Objasnila, že nepříjemné zkušenosti má téměř výhradně s muži, kteří nad ní mají, na první pohled patrnou, fyzickou převahu. „Vždycky jsem přicházela na některá setkání do kostela, který je prostě velký, a ve chvíli, kdy jsem tam v nějakém výklenku, kde mi nikdo nepomůže, se strachem. Já jsem byla v kostele napadena dávno před coming outem a samozřejmě to velmi ovlivnilo to, jak jsem se cítila, a bylo to velmi těžké," popisuje úskalí své profese. „Spousta rozhovorů, které jsem vedla s muži, kteří potřebovali něco řešit, skončila pozváním na kávu nebo na večeři a chodily mi zprávy, které popisovaly můj vzhled. To si myslím, že farář muž nezažívá,“ povzdechla si s tím, že ji to velmi ovlivňuje.