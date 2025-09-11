Expartnerka Pepy Vojtka Libuška Rohlíčková promluvila o jejich vážně nemocném synovi

A právě Jovanka, která rozbila Libuščino manželství, se stala další Vojtkovou ženou. Byla si zřejmě vždy dobře vědomá toho, že její muž je záletník, a tak si ho velmi dobře hlídala. V roce 2019 to dokonce vypadalo na rozvod, když se spekulovalo o Vojtkově poměru s manažerkou zpěvačky Kamily Nývltové. Vojtka nachytali, jak chodí do domu, kde bydlí, a jeho žena o tom neměla tušení. „Nemohl jsem jí to říct, protože je žárlivá. Mám doma studio a nemohu si tam nikoho brát. Věděla, že pracuji s Kamilou, o její manažerce nevěděla. Ona si myslí, že s každou hned dělám mimino,“ řekl tehdy Expresu Vojtek. „Prosím, neničte mi manželství. Mám pět dětí. Když to napíšete, rozvede se se mnou. Říkala mi to,“ dodal ještě zoufale. Nakonec však krizi překonali.