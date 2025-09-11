Ikona počasí
Expartnerka Pepy Vojtka Libuška Rohlíčková promluvila o jejich vážně nemocném synovi

Libuška Rohlíčková
Foto: Profimedia
Libuška Rohlíčková
Libuška RohlíčkováFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Největším strachem každého rodiče je nemocné dítě. A přesně s takovým osudem se musela poprat Libuška Rohlíčková, jejíž syn, kterého má z manželství s rockerem Pepou Vojtkem, se už roky potýká s nevyléčitelnou nemocí.

Když byly synovi bývalé tanečnice Libušky Rohlíčkové a rockera Pepy Vojtka čtyři roky, přišli lékaři s nemilosrdnou diagnózou. Jejich malý chlapeček totiž onemocněl cukrovkou, což je nevyléčitelné metabolické onemocnění, kdy slinivka břišní neprodukuje dostatek inzulinu. Nyní prozradila, jak se s tím její syn i ona sama vypořádali. 

„Je to boj. Je to celoživotní boj. Ale zvládá to dobře. Protože to měl od těch čtyř let, tak teď už je to lepší. On je citlivý, a kdyby to dostal teď, bylo by to špatné. Ale teď je to v pohodě. I dnes se občas naštve, že proč zrovna on, ale mám pocit, že se s tím srovnal,“ řekla Rohlíčková v rozhovoru pro eXtra.cz. Život se snaží vidět z lepší stránky a tak se pokusila najít něco pozitivního i na nemoci. „Já mám i pocit, že mu zčásti ta cukrovka pomohla. On se naučil mnohem rychleji být zodpovědný. Všechno dělá sám. Vyhýbá se alkoholu a ví, že by to mohlo mít nějaký fatální konec,“ pochvaluje si zodpovědnost dnes už osmnáctiletého Matyáše.

Zvládnout nemoc bylo o to těžší, že rodina nežila pohromadě a Vojtek od manželky odešel, když bylo synovi jen pár měsíců, navíc Libušku opustil kvůli ženě, kterou do té doby považovala za svou nejlepší kamarádku a který jí dokonce svědčila na svatbě. „Zhroutil se mi svět. Já byla plná hormonů, malé dítě na krku, teprve jsem se snažila se s ním nějak sžít a pak přišla tato rána. Já myslela, že mi skončil život. Já neztratila jen manžela, ale i nejlepší kamarádku, oba mi vrazili kudlu do zad,“ vzpomínala na nejhorší období svého života. 

A právě Jovanka, která rozbila Libuščino manželství, se stala další Vojtkovou ženou. Byla si zřejmě vždy dobře vědomá toho, že její muž je záletník, a tak si ho velmi dobře hlídala. V roce 2019 to dokonce vypadalo na rozvod, když se spekulovalo o Vojtkově poměru s manažerkou zpěvačky Kamily Nývltové. Vojtka nachytali, jak chodí do domu, kde bydlí, a jeho žena o tom neměla tušení. „Nemohl jsem jí to říct, protože je žárlivá. Mám doma studio a nemohu si tam nikoho brát. Věděla, že pracuji s Kamilou, o její manažerce nevěděla. Ona si myslí, že s každou hned dělám mimino,“ řekl tehdy Expresu Vojtek. Prosím, neničte mi manželství. Mám pět dětí. Když to napíšete, rozvede se se mnou. Říkala mi to,“ dodal ještě zoufale. Nakonec však krizi překonali. 

