Expartner Veroniky Žilkové Josef Holomáč byl obviněn z týrání své bývalé manželky

Na druhou stranu se zdá, že konec vztahu se slavnou herečkou ho zasáhl daleko víc. „Já jsem nijak nezatrpkl, mojí bývalé partnerky si nesmírně vážím. Partneři se prostě rozcházejí, když ta chemie postupně upadá, ale v tomto případě to postupně nějak není namístě. Nijak se nezlobím, nejsem naštvaný, jediné, co nemohu pochopit, že jsme si to nevyříkali z očí do očí a snížili se po třech letech partnerství k jediné smsce. To je lidsky pro mě totální dno. Víc nemám, co bych k tomu řekl,“ dodal zklamaně k tomu, že ho Žilková opustila pomocí textové zprávy.