Herec Daniel Krejčík se o víkendu symbolicky rozloučil s osečanským zámkem, který byl po mnoho let jeho domovem. Historickou stavbu si v minulosti pořídil společně se svým tehdejším partnerem Matějem Stropnickým.
Po letech spojených s rekonstrukcí a životem na osečanském zámku se herec Daniel Krejčík definitivně rozloučil s místem, které bylo jeho domovem i divadelní scénou. Symbolicky tak uzavřel jednu životní etapu a otevřel novou – po tajné svatbě s Jiřím Vymětalem přijal dvojité příjmení a mluví o lásce na první pohled.
Zámek se pro oba stal místem, kde trávili každodenní život. „Sedm let jsme tu s Matějem žili, pracovali, hádali se, smáli, opravovali, snili. Z ruiny jsme krok po kroku vytvářeli místo, které začalo znovu dýchat a které si našlo nové příběhy. Pak se naše cesty rozešly. Já odešel, ale k zámku jsem se pořád vracel – jako herec na letní scénu, jako někdo, kdo ještě neuměl zavřít dveře,“ popsal Krejčík své emoce.
Tentokrát se zdá, že herec tuto životní kapitolu uzavřel definitivně. „Loučím se nejen se zámkem, ale i se sebou tehdejším – s klukem, který byl zamilovaný, plný víry, nadšení a chtěl něco budovat,“ dodal. Zároveň ocenil práci svého bývalého partnera, který na rekonstrukci zámku nadále pokračuje. „Odcházím s vědomím, že kus mě tu vždycky zůstane. A zároveň jdu vstříc krásnému novému začátku s někým, kdo mě pevně drží za ruku,“ doplnil.
Součástí tohoto nového začátku je i změna v osobním životě. Krejčík se tajně oženil s Jiřím Vymětalem, s nímž letos společně navštívil Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. „Poprvý jsem potkal lásku na první pohled. Vím, že je to odvážný říct vzhledem k bývalým partnerům, ale je to tak. Když jsem Jirku uviděl, jak vešel do divadla, kde hrajeme představení Všechny báječné věci, kde se mnou hrají i vybraní diváci, tak jsem se okamžitě zamiloval a vybral si ho. Po skončení představení jsme spolu zůstali a jsme prostě spolu,“ svěřil se herec pro deník Blesk.
Po svatbě si herec oficiálně změnil příjmení na Daniel Vymětal Krejčík, což už je patrné i v katastru nemovitostí.
