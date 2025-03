„Poprvé jsem potkal lásku na první pohled,“ říká Daniel Krejčík o novém partnerovi

Herec Daniel Krejčík znovu září štěstím. Po rozchodu s Matějem Stropnickým a krátkém románku s marketérem Tomášem našel lásku, která ho zcela okouzlila. Randí s Jiřím, ředitelem olomoucké základní školy, a jejich vztah otevřeně sdílí i na sociálních sítích. „Poprvé jsem potkal lásku na první pohled. Napsal bych, že i naposled. Ale to by byla lež, protože se každý ráno a večer zamilovávám znova a víc. Všechno, co jsem si vždycky přál, se jmenuje Jířa. Je to nejlepší kluk v celý mléčný dráze. Alespoň pro mě,“ napsal dojemně Krejčík.