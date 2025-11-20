O svých zdravotních problémech promluvil herec a dabér Ernesto Čekan v pořadu České televize 13. komnata. Spolu s ním na začátky a průběh nemoci zavzpomínala i jeho sestra. Podle nich se vše začalo měnit v průběhu covidové pandemie. Sám Čekan infekci chytil opakovaně. „Prodělal covid dvakrát docela blízko od sebe a při tom prvním měl extrémně vážný průběh. Já jsem mu říkala, že to je na sanitku, a on, že tu potřebují jiní lidé, a jel autem se čtyřicítkami do nemocnice,“ líčí jeho sestra s tím, že podruhé už nemoc zvládl doma, přesto dala jeho organismu hodně zabrat.
Ani po delší době od nemoci se ale necítil vůbec dobře. „Bylo mi kolem padesáti a já jsem si říkal, že nějak rychle stárnu. Nečekal jsem, že to přijde takhle najednou, že budu cítit úbytek síly, vyčerpání, únavu. Dával jsem to za vinu životnímu stylu, tak jsem si říkal, že ho budu muset upravit. Začal jsem chodit s trenérem cvičit,“ popisuje charismatický herec. Velký strach o něj měla právě jeho sestra, která ho nakonec donutila k návštěvě lékaře. „Doktor mi z testů krve zjistil, že mám velkou anémii, špatný hemoglobin, málo železa. Začalo se řešit proč, bral jsem na to nějaké doplňky, ale pořád se to nelepšilo, tak mi dal baňku, ať přinesu exkrement,“ říká Čekan.
„Nejdříve říkali, že je to porucha krvetvorby, já jsem to volal sestře a ona se hned lekla, a tak jsem zjistil, že to bude něco vážnějšího. Tak jsem se pak koukal, co to tam mám napsané v papírech — aCML —, a ptal jsem se, co je to L? Doktorka řekla, že to je leukémie. Ale dobrá zpráva je, že to není akutní leukémie,“ svěřil se v pořadu, kde také prozradil, že jedinou léčbou byla transplantace kostní dřeně. O svém boji s nemocí ale nechtěl mluvit a neřekl to ani kolegům.
„Nejdřív jsem si myslel, že to absolvuji a lidé si toho nevšimnou. Nechtěl jsem, aby na mě koukali s lítostí, že to je ten, co má raka. Takže jsem to sdělil jen šéfům divadel a mluvil o tom jen s nejbližšími. Daleko lepší pro mě bylo do poslední chvíle pracovat. Paní doktorka se divila, že to zvládám a neomdlel jsem,“ zavzpomínal na těžké období. Štěp, který dostal od německého dárce, se ale bohužel neujal a celé martyrium s chemoterapií a transplantací se muselo opakovat.
„Byl jsem v té nemocnici denně pět nebo šest hodin a říkal jsem jim, jestli mi prodlouží život o pár let, ale v tomto stavu — že bych takto měl dožívat — bych si radši užil jen měsíc a pak nějakou paliativní péči. Ale doktorka mi řekla, ať se nerouhám a jsem rád, že mě léčí, v Americe by mě při takovém relapsu už neléčili nebo bych si to musel celé platit,“ popsal. Nyní se ale cítí dobře, pracuje a trochu změnil svůj pohled na svět. „Člověk zjistí, že život je nádherný a že jen to, že může jít, jíst, pít, zasmát se, úplně stačí k tomu, aby byl šťastný. Chci se co nejvíc radovat,“ uzavírá svou zpověď.
Zdroj: 13 komanata Ernesta Čekana
