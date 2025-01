Erika Eliášová, zakladatelka značky Erika Fashion, se stala obětí kuriózní loupeže. Zloděj v černém oblečení, s kuklou na hlavě, vnikl do její prodejny způsobem, který by mohl být téměř z hollywoodského filmu. Vytvořil díru v sádrokartonové stěně mezi kabinkami a dostal se k pokladně, odkud, podle Eliášové" odcizil několik desítek tisíc korun. „Tak all my money prostě“ vyjadřuje se na videu Eliášová.