Mohou celebrity jako Kim Kardashian za požár? Plýtvají vodou a mají soukromé hasiče

„Tyto celebrity mají pocit, že na to mají nárok. Všem bylo řečeno, aby omezili spotřebu vody právě kvůli situaci, která teď nastala, aby ji zachovali pro boj s požáry. Oni si ale zalévali dál, protože si ty pokuty mohou dovolit,“ řekl například pro Mail on Sunday jeden ze sousedů Kardashianové. Ta už v minulosti dostala pokutu za to, že spotřebovala o 850 tisíc litrů vody více, než je povoleno. To jí ale rozhodně nijak nebránilo v tom, aby svou rozlehlou zahradu zalévala dál.