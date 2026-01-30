Pouhý rok a půl vydrželo druhé manželství italského šéfkuchaře Emanuele Ridiho a Sáry Pichl, kterou si vzal v létě 2024. Konec vztahu manželé oznámili pomocí společného prohlášení na sociálních sítích. Tam také prozradili, že krach manželství už není žhavou novinkou.
Emanuele Ridi oznámil rozchod. Zkrachovalo mu už druhé manželství
Šéfkuchař italského původu Emanuele Ridi, kterého proslavily oblíbené televizní pořady, má, zdá se, pořádnou smůlu v lásce. Pouhý rok a půl po svatbě oznámili s manželkou krach vztahu.
„Chtěli bychom Vám touto cestou oznámit, že jsme se rozhodli po šesti letech naši společnou cestu ukončit,“ stojí v prohlášení, kde se veřejnost dozvěděla to, že manželům to neklapalo už delší dobu a dokonce půl roku už spolu nežijí v jedné domácnosti. „Již přes půl roku spolu nežijeme a vše, pro co jsme se rozhodli, bylo se vzájemnou úctou a respektem,“ píše se dále s tím, že toto je jediné vyjádření, které k tomu dnes už bývalí partneři dají. „Dále se nebudeme vyjadřovat a doufáme, že toto rozhodnutí bude respektováno. Sára & Emanuele.“
Se Sárou, která byla dříve Emauneleho PR manažerkou, se brali v červnu 2024 na ostrově Elba, odkud Ridi pochází. Kuchař tehdy věřil, že našel tu pravou. „Sára je moje podpora, v těžkém období byla vždycky vedle mě, i když byl covid. A další důležitou věcí je to, že žena nesmí být otravná, a Sára mě nikdy neotravuje, to je důležité. Ženy občas zbytečně všechno řeší a to Sára nedělá, takže u nás vidím velkou budoucnost,“ řekl v té době pro Super.cz.
Pro Češky a Slovenky má oblíbený Ital velkou slabost. Jeho první ženou byla Češka Jana, se kterou má dopívajícího syna. Několik let také prožil po boku tanečnice Lucie Hunčárové, kterou přebral tanečníkovi Janu Onderovi a se kterou se účastnil populární televizní soutěže StarDance.