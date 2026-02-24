Letošní rok nezačal pro režisérku Dorotu Nvotovou příliš dobře. Hned v lednu kvůli rakovině podstoupila mastektomii. O tom, jak se zotavuje po operaci, nejen fyzicky, ale také psychicky, promluvila slovenská umělkyně v podcastu 24. Tam prozradila také to, co udělala těsně před operací, aby měla památku na své staré tělo.
Dorota Nvotová si před odebráním prsu kvůli rakovině nafotila akty na památku
Začátkem ledna podstoupila režisérka Dorota Nvotová, dcera herečky Anny Šiškové odstranění prsu kvůli onkologickému nálezu. Teď už má sílu mluvit o tom, jak se vyrovnává s novým tělem.
Letošní rok nezačal pro režisérku Dorotu Nvotovou příliš dobře. Hned v lednu kvůli rakovině podstoupila mastektomii. O tom, jak se zotavuje po operaci, nejen fyzicky, ale také psychicky, promluvila slovenská umělkyně v podcastu 24. Tam prozradila také to, co udělala těsně před operací, aby měla památku na své staré tělo.
„Fyzicky se mám dobře. Pomalu už rozhýbávám ruku, protože mi odebrali i první tři uzliny, které byly naštěstí čisté. Ještě nemůžu spát na levém boku. Psychicky je to ale mnohem náročnější. Ta informace je strašný zásah do mozku, je to něco, s čím se učím žít a zpracovat to. Někdy se mi to daří, někdy ne. Jsou dobré i špatné dny. Člověk si i popláče a slzy jsou ještě docela úleva,“ rozpovídala se otevřeně o tom, jak náročné je zpracovat onkologickou diagnózu. Nvotová se pochlubila, že pouhé tři dny před operací stihla nafotit lechtivé snímky.
„Řekla jsem si – co když budu litovat, že jsem nic nenafotila? Tak jsem je nafotila. Ať jsou zvěčněné. Jsou to hanbaté fotky těsně před operací. Jen tak pro sebe. Bylo to rituální rozloučení s prsíčkem. Takové důstojné pápá,“ popsala svůj neobvyklý krok, který jí pomohl se částečně vyrovnat s velkou tělesnou změnou. „Když mi to odřízli, tak jsem se na to první tři dny nemohla podívat. Okamžitě jsem si vyžádala psychoterapii. Ale potom jsem si zvykla,“ přiznala. „Aktuálně mám epitézu. Ale já až tak neřeším, že nemám prs. Odebrali mi i bradavku. Možná si ho nechám zrekonstruovat, ale já mám tolik diagnóz… Jsem vysoce rizikový pacient,“ dodala s tím, že ještě nemá zcela vyhráno.
O tom, že je nemocná, se rozhodla mluvit zcela otevřeně ještě před operací. „Pořád jsem v šoku. Mám rakovinu prsu, ležím v nemocnici a zítra mě čeká operace. Podstoupím mastektomii – odstranění celé prsní žlázy. Naštěstí jsem zatím jen v počátečním stadiu – DCIS. Přesto je nutné odstranit celý prs, protože ty buňky jsou rozlezlé všude možně. Ale to je to nejmenší – když to zvládla Angelina, zvládnu to i já. Na silikonové implantáty (jednou, potom) se vlastně docela těším," napsala den před operací v narážce na americkou herečku Angelinu Jolie, která si nechala preventivně odstranit nejen obě prsa, ale také dělohu, a to kvůli mutaci genu, která u ní mnohonásobně zvýšila pravděpodobnost výskytu rakoviny.