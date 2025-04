"Doma se křičelo a mlátilo věcmi," říká tanečnice Lenka Nora Návorková

Nakonec ji její minulost dovedla až na psychoterapii. „Nikdy jsme si s mámou nebyly schopné říct do očí, že se máme rády. Pořád jsem řešila, že nevím, jestli mě máma má ráda. Ale ona to ukazovala jinak. Až později jsem pochopila, co pro mě všechno dělá a ukazuje mi tím, že mě ráda má,“ dodala s tím, že šrámy na duši se propsaly i do jejích partnerských vztahů. „Ve vztazích jsem si nechala hodně věcí líbit, protože jsem to takhle viděla doma. A pak jsem přišla na to, že já vlastně nevím, jak to má fungovat a jak spolu ti lidé mají komunikovat, protože jsem to nikdy neviděla,“ prozradila Návorková, která je v současnosti šťastná po boku moderátora Michala Rozsypala.