Dojemná setkání, která se nikdy neměla stát: celebrity tváří v tvář svému minulému já

George Clooney
George ClooneyFoto: Profimedia.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Jaké by to bylo setkat se tváří v tvář sám se sebou o desítky let mladším? Tyto dojemné snímky celebrit, které objímají své mladší já, přinášejí nostalgii, krásu i zamyšlení nad tím, jak čas plyne a co všechno v životě dokáže změnit.

Přinášíme dechberoucí fotografie, na kterých jsou zachycené objímající se celebrity se svým mladším já. Zpěvák David Bowie, herečka Julia Roberts, herec Leonardo DiCaprio, hudebník Paul McCartney, herec Pierce Brosnan, zpěvák George Michael, král Karel III., fotbalista David Beckham, herečka Emma Watson, zpěvák Elton John, herec Matt Le Blanc, herečka Jennifer Aniston, zpěvačka Madonna, zpěvačka Beyonce, režisér Clint Eastwood, herec Brad Pitt, zpěvák Mick Jagger, královna královna Alžběta II., herec Tom Hanks, herec George Clooney, zpěvačka Diana Ross, zpěvák Ed Sheeran, herec Macaulay Culkin nebo zpěvačka Adele. 

Prohlédněte si galerii. Krásné a dojemné, co myslíte?

