Dcera Michala Suchánka Berenika se tajně vdala. S manželem si změnili příjmení

„Budu upřímná. Momenty po krásném milníku mého života jsem si chtěla nechat chvilku v soukromí se svým manželem, rodinou a přáteli,“ napsala svým sledujícím Berenika vysvětlení, proč vstup do manželství tajila. Oba snoubenci také přijali společné příjmení Šrettr. I to herečka vysvětlila. „Čestmír Šrettr je tatínek mojí maminky a byl by můj dědeček. Muž s velkým M — malíř, grafik a ředitel Východočeské galerie v Pardubicích. Byl to čestný chlap, kterého nezkřivil ani režim, naopak. Byl milující manžel, který za svojí osudovou láskou odešel pár měsíců po ní,“ vzdala hold svému dědečkovi. „A Radek mi svoji lásku vyznal gestem, kdy se nevzdává svého příjmení Úlehla, pouze si k němu přidá Šrettr, abychom mohli být spojeni společným příjmením,“ rozplývala se na gestem svého muže.