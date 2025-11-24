Mladší syn herce a moderátora Davida Gránského a jeho manželky Nikoly Gránské už už přijde na svět každým dnem. Je tak jasné, že se u nich doma musela situace přizpůsobit tomu, co je brzy čeká. „Doma už je pro malého všechno přichystané, pokojíček, výbavička i taška do porodnice sbalená. Nikolka má rodit každým dnem, takže jsme neponechali nic náhodě,“ řekl Blesku herec s tím, že by byl rád u toho, když jejich chlapeček přijde na svět.
Mladší syn herce a moderátora Davida Gránského a jeho manželky Nikoly Gránské už už přijde na svět každým dnem. Je tak jasné, že se u nich doma musela situace přizpůsobit tomu, co je brzy čeká. „Doma už je pro malého všechno přichystané, pokojíček, výbavička i taška do porodnice sbalená. Nikolka má rodit každým dnem, takže jsme neponechali nic náhodě,“ řekl Blesku herec s tím, že by byl rád u toho, když jejich chlapeček přijde na svět.