David Gránský bojuje s manželkou o jméno druhorozeného syna. Jaké mají možnosti?

Slavnostní rozsvícení zahrady Slovanského domu,Image: 1053628980, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Pictured: David Gránský, manželka, syn, Credit line: Markéta Hanzlíková / Česká editoriální fotografie / ProfimediaFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Herec a moderátor David Gránský se brzy stane podruhé otcem, radostné chvíle ale střídá drobné rodinné drama. S manželkou Nikol se totiž nemohou shodnout na jméně pro svého druhorozeného syna a doma tak řeší hned několik kompromisních variant.

Mladší syn herce a moderátora Davida Gránského a jeho manželky Nikoly Gránské už už přijde na svět každým dnem. Je tak jasné, že se u nich doma musela situace přizpůsobit tomu, co je brzy čeká. „Doma už je pro malého všechno přichystané, pokojíček, výbavička i taška do porodnice sbalená. Nikolka má rodit každým dnem, takže jsme neponechali nic náhodě,“ řekl Blesku herec s tím, že by byl rád u toho, když jejich chlapeček přijde na svět. 

David Gránský
David Gránský

Gránský nestihl oznámit narození dítěte. Předběhl ho prý někdo z personálu porodnice

Celebrity

„U prvního syna jsem byl taky, ale tam to bylo trošku komplikovanější, a chystám se znovu. To ale záleží na mojí ženě, v jakém bude rozpoložení a zda mě tam bude chtít. Předpokládám, že ano,“ zamyslel se David, který prozradil, že velkým tématem posledních dní je výběr jména, na které se manželé nemohou shodnout. „Je to boj, pořád se v nás pere, jaké jméno vybrat, aby se to hodilo k Mateovi. Honza by se moc nehodil, tak jsou alternativy jako Benjamin, Elias, Eliot, Markus, uvidíme, jak to dopadne,“ nechal otázku nezodpovězenou Gránský. 

Výběr jména je těžkým úkolem pro všechny nastávající rodiče. Čím dál víc i těch českých sahá po velmi neobvyklých jménech. Příkladem je třeba podnikatelka Ornella Koktová. „Jména jako Jindřiška nebo Pepa ode mě nečekejte,“ prozradila, když byla těhotná se svým prvním synem Quentinem. Dalšímu dala typicky severské jméno Sven a když čekala své poslední dítě, holčičku Lilianne, musel její rozjetou fantazii zarazit už i její manžel, Josef Kokta. Chtěla ji totiž pojmenovat po klisně Orphee des Blins z Velké pardubické.

A české klasiky se při výběru jmen nedrželi ani Hhrec Pavel Liška a jeho bývalá partnerka, zpěvačka a herečka Barbora Poláková. Ti vybrali pro své dcery pro změnu spíš severská jména. První Ronja byla nazvaná podle pohádkové knížky Ronja, dcera loupežníka od švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové. Druhou dceru pojmenovali Rika. Toto jméno je sice populární také ve Skandinávii a dokonce i v Japonsku, původem je ale z holandštiny a je variantou české Bedřišky.

Zdroj: Blesk

