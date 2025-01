Dara Rolins promluvila o plánované svatbě i předmanželské smlouvě

Konec loňského roku byl pro zpěvačku Daru Rolins výjimečný. Její partner, fotbalista Pavel Nedvěd totiž během silvestrovských oslav poklekl a požádal ji o ruku. A ona nadšeně souhlasila. „Ani náhodou, vůbec jsem něco takového nečekala. Bylo to krásné, romantické a stalo se to několik minut po půlnoci za zvuků ohňostroje, takže to bylo velkolepé. Jak kdyby si to Pavel objednal, no a poklekl. V první chvíli jsem myslela, že se mu podlomily nožičky z toho alkoholu, tak byl konec roku, půlnoc, tak jsem ho začala zvedat, ale on mě stáhl a řekl: ‚Ne, lásko, poslouchej‘ a pak to řekl. Bylo to dojemný a řekla jsem ano,“ popsala důležitý okamžik zpěvačka.