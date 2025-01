„Bylo to velmi magické,“ říká Dara Rolins o zásnubách s Pavlem Nedvědem

„Dokonce už jsem na sobě měla oblečený kabát, že se jdeme ven podívat na ohňostroj, a on mě tak chytil za ruku, přitáhl si mě zpět do té místnosti a poklekl, tak, jak to má být. No a potom zbytek naší partičky, kteří to sledovali – měli přilepené nosy k balkónu –, tak otevřeli a náležitě to s námi potom oslavili. A zatleskali nám, takže jak říkám, bylo to velmi pěkné, velmi romantické,“ prozradila s tím, že žádosti byli přítomni nejen přátelé, ale hlavně její jediná dcera Laura, kterou má ze vztahu s hudebníkem Matějem Homolou.