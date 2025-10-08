8. 10. Věra
Daniela Brzobohatá ve Zrádcích trpěla. "Když málo spím, jsem lítostivá," přiznává.

Daniela Brzobohatá
Daniela Brzobohatá
Televizní soutěž Zrádci je v plném proudu a jedna z letošních účastnic, moderátorka Daniela Brzobohatá, se rozhodla promluvit o tom, jak náročné byla natáčení a co ji před kamerami dokázalo rozplakat.

„Vrátila jsem se domů poměrně rozebraná. Manžel mě musel dost dávat dohromady,“ překvapila svým prohlášení o oblíbené televizní show Zrádci Daniela Brzobohatá. Natáčení podle ní bylo daleko náročnější, než se může divákům zdát, a největším problémem pro ni byl nedostatek spánku. 

Daniela a Ondřej Brzobohatí
Daniela a Ondřej Brzobohatí

"Občas je drama queen," říká o manželovi Daniela Brzobohatá

Celebrity

Jenže právě dostatek odpočinku je pro moderátorku zcela zásadní. „Od prvního dne víceméně nespíte, a když nemám sedm nebo osm hodin spánku, jsem velmi lítostivá. A teď si představte, že tam hrajete s nějakou hráčkou a oni vám ji v noci zavraždí,“ vysvětlila v pořadu Show Jana Krause to, proč ji diváci měli možnost vidět plačící. „V noci hraje hudba, aby ostatní hráči nevěděli, kdo opouští ty komnaty. A jednou hrál dvě hodiny v kuse Gangnam Style. Tak to pak brečíte,“ zavtipkovala Daniela. 

Během natáčení panují velmi přísná pravidla, která znemožňují, aby mezi sebou jednotlivý hráči komunikovali. „Když chcete něco dát vědět lidem, kteří se o vás starají, tak musíte podsunout vzkaz pode dveřmi,“ popsala podmínky na hradě moderátorka. Zajistit chod soutěže tak, aby všechna tajemství zůstal zachována, je velmi náročné. 

„Už jen samotný příjezd na hrad byl komplikovaný. Nemůžete vědět, s kým budete hrát, abyste se na toho hráče nepřipravili. Takže když jsme natáčeli všechny možné poutavé materiály, tak to bylo jako v detektivce. Všichni měli interkomy a dávali si vědět, jestli může Brzobohatá projít, aby se náhodou nepotkala s nějakým dalším hráčem,“ zavzpomínala na náročnou zkušenost. „Je to velká alchymie a produkce má hrozně práce, aby třeba poslala lidi v různých kombinacích na snídani, aby si z toho hráči nemohli něco vyvozovat. Nesmíte mluvit v momentě, kdy vás nenatáčí kamery, aby si někdo náhodou nevyvodil něco z toho, co si mezi sebou řeknete. Je to spousta příkazů, zákazů a nervů,“ dodala Brzobohatá, která je ale velmi ráda, že nabídku přijala a mohla si tohle všechno zažít. 

Zdroj: Show Jana Krause

