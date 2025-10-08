„Už jen samotný příjezd na hrad byl komplikovaný. Nemůžete vědět, s kým budete hrát, abyste se na toho hráče nepřipravili. Takže když jsme natáčeli všechny možné poutavé materiály, tak to bylo jako v detektivce. Všichni měli interkomy a dávali si vědět, jestli může Brzobohatá projít, aby se náhodou nepotkala s nějakým dalším hráčem,“ zavzpomínala na náročnou zkušenost. „Je to velká alchymie a produkce má hrozně práce, aby třeba poslala lidi v různých kombinacích na snídani, aby si z toho hráči nemohli něco vyvozovat. Nesmíte mluvit v momentě, kdy vás nenatáčí kamery, aby si někdo náhodou nevyvodil něco z toho, co si mezi sebou řeknete. Je to spousta příkazů, zákazů a nervů,“ dodala Brzobohatá, která je ale velmi ráda, že nabídku přijala a mohla si tohle všechno zažít.