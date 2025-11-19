21. 11. Albert
Danajský dar Miss: Nováčková o nenávisti kvůli postavě, terapii s partnerem i chronické nespavosti

Jitka Nováčková
Jitka Nováčková
Jitka Nováčková
Jitka Nováčková
Lucie Šaléová

Když osmnáctiletá rodačka z Českých Budějovic vyhrála v roce 2011 titul Česká miss, sláva se otočila proti ní. Místo chvály se na ni valila kritika za to, že není kost a kůže. Kvůli ženským proporcím přicházela o práci i pomyslnou prestiž. Do toho se zamilovala do cizince a dlouho měli vztah na dálku. Jejich kroky pak vedly k párové terapeutce. Jak jim toto rozhodnutí změnilo život?

Spousta mladých dívek sní o tom, že jednou získají korunku krásy. Sympatické Jitce Nováčkové se tento sen před čtrnácti lety splnil. I když to byl následně spíš takový danajský dar. Ne každému se pohledná blondýnka z jihu Čech zalíbila a zejména při reprezentaci na světové soutěži krásy jí bylo vyčítáno, že nemá obvyklé míry 90-60-90. Sama přiznává, že kvůli tomu přicházela o práci v modelingu a lidé nemohli pochopit, proč prostě nezhubne.

Dnes už není tak velký tlak na postavu, jaký byl tenkrát. Asi bych taky řekla o holce, která by vypadala jako já, že je oplácaná. A to kvůli tomu, že jsme vyrostli v takové době, kde byla Bridget Jones za tlustou. Teď se na ten film podívám zpátky a říkám si, že to není pravda," rozpovídala se bývalá Česká miss v podcastu (ne!)ZÁVISLÁ.

Tlak pociťovala ze strany agentury, klientů i blízkých osob a všichni si přáli jediné aby šla kila dolů. Vinu házela na sebe, že jí to nejde a nesplňuje předpoklady, jak by měla taková královna krásy vypadat. Sice chtěla být hubenější kvůli práci, ale jako by jí to hlava nedovolila. Když se svou váhu snažila snížit, přibrala.

Modelka Jitka Nováčková v roce 2011 získala korunku krásy.
Modelka Jitka Nováčková v roce 2011 získala korunku krásy.
Foto: Profimedia
Měla jsem to asi psychosomatické. Chtěla jsem zhubnout, ale nešlo. U mě to bylo hodně o tom, že nemám ráda, když se mi něco zakazuje. Jsem ten typ, který si zakáže sladký a pak si večer tu čokoládu prostě dá. Hodně mi pomohlo to, že jsem z modelingu vystoupila, dodala s tím, že se jí rozhodnutím o ukončení kariéry velmi ulevilo.

Začala se věnovat víc sociálním sítím a video obsahu, začala natáčet videa o ekologii, s fanoušky sdílela i střípky ze svého života. Nebála se svěřit ani s tím, že její dokonalý vztah s bývalým profesionálním fotbalistou Timem Sparvem není tak zalitý sluncem, jak se zdá.

Dochází na terapii

Kvůli jeho kariéře partneři, kteří mají spolu dceru Leahu, hodně cestovali a měnili domovy. To se podepsalo především na Jitčině psychice, která v cizině, bez rodiny a přátel velmi trpěla. Ale Tim tam byl velmi spokojený. Proto se influencerka snažila jejich vztah balancovat a vytvářet různé kompromisy. A jednou poznala, že to sama nezvládne a rozhodla se, že s přítelem budou navštěvovat terapeuta. Potřebovala slyšet nestranný názor a zároveň si prostřednictvím mediátora vyříkat i nepříjemné věci. Vše pro to, aby doma nebylo dusno a nenechali jejich krize bobtnat.

Jitka Nováčková s partnerem Timem
Jitka Nováčková s partnerem Timem
Foto: Archiv Jitky Nováčkové, se souhlasem

„Měli jsme a máme stále dost překážet ve vztahu. Podle mě nebyla možnost to přežít ve zdraví bez někoho třetího, kdo by nám pomohl. Osobnosti máme jiné, kulturu máme jinou, země střídáme, já je nechci střídat, on je potřebuje střídat, jeden se vždy tomu druhému přizpůsobuje. Náš vztah je hodně o kompromisech, na které jsme my dva krátcí, aby jsme si je vyříkali sami,“ pustila nás Jitka do svého nitra.

Tim si po ukončení kariéry našel práci jako trenér v pražské Spartě. Momentálně žijí v Praze, ale podle Jitky to určitě není jejich poslední štace. Sama by Česko opouštět nechtěla, na druhou stranu nechce dceru ochudit o tátu, když vezme angažmá v cizině. Proto chodí i na individuální terapie, aby si vyčistila hlavu a protřídila myšlenky. „Můj terapeut mi radí, abych neřešila budoucnost a užívala si, že máte teď jedno z nejklidnějších období,“ směje se sympatická blondýnka.

Současným největším strašákem Nováčkové je chronická nespavost. Nabrala si na sebe tolik práce jako moderátorka i influencerka, na dceru je dost často sama a do toho rekonstruuje dva byty. A to podle ní spustilo nemoc, na kterou není lék.

VIDEO: Nováčková: Děsí mě, kam se ženeme. V udržitelnosti je lepší zkusit aspoň něco než nic

Nepotřebuju být jediná, kdo se přestěhuje do lesa a nebude jíst maso, potřebuju ale, aby bylo víc těch, kteří se nad udržitelností zamyslí, míní. | Video: Daniela Písařovicová

