Country královna Dolly Parton oznámila smrt manžela. Inspiroval ji k hitu Jolene

Ještě dříve však o tuto píseň projevil zájem Elvis Presley. Tomu ale Parton řekla ne. A to proto, že jeho manažer chtěl i půlku autorských práv. „Řekla jsem: Je mi to moc líto, ale ne. A pak jsem brečela celou noc. Myslím to vážně, to bylo to nejhorší, co mě potkalo. Říkala jsem si, můj bože, Elvis Presley! A ostatní mi tehdy říkali: Neblázni, vždyť je to Elvis. A já odpovídala, že to prostě nemůžu udělat. Něco v mém srdci mi říkalo, ať to nedělám, a tak jsem to neudělala. Mohl z toho vytvořit fakt velkou věc, ale takhle holt nevytvořil. No… a pak to přezpívala Whitney Houston a já najednou měla tolik peněz, že jsem si mohla koupit celý Graceland,“ prohlásila k tomu později.