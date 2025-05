Co se dělo na velkolepém mejdanu na rozloučenou s Jiřím Bartoškou?

Přesně tak si to totiž zesnulý Bartoška přál. „Se sklenkou v ruce,“ zdůrazňoval všem ve svém okolí. A jeho přání bylo beze zbytku vyslyšeno. Podle svědectví tekl alkohol v Rudolfinu proudem a místo smutnění to byla opravdová oslava života se vším, co k tomu patří. Na pořadu tak byl například více než hodinu dlouhý koncert kapely Mig 21 v čele s Jiřím Macháčkem. Právě takové koncerty byly vždycky nedílnou součástí karlovarské filmové přehlídky.