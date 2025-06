"Chtěli po mně jen peníze a před rakovinou mě nikdo nevaroval," zlobí se Anna K.

S rakovinou prsu má Anna K. bohužel velmi bohaté zkušenosti. Poté, co ji jednou dokázala porazit, se u ní po pár letech objevila znovu. Nešlo však o návrat onemocnění, ale o nemoc novou, jak prozradila v podcastu Čestmíra Strakatého. Tam také rozvedla to, co už naznačila v celovečerním dokumentu, jenž o ní před pár týdny vysílala Česká televize. V něm totiž zpěvačka prohlásila, že si za půl milionu koupila rakovinu. Co tím myslela?