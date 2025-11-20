Lucii Bechynkovou znají nejen posluchači rádia, kde moderuje, ale také příznivci podcastu Opravdové zločiny, jehož je spoluautorkou. A v neposlední řadě je také autorkou několika knih, které se ne moc překvapivě věnují také zločinu. Její ponoření do temných stránek lidské osobnosti ji, podle jejích slov, výrazně poznamenalo i v osobní životě, ve kterém je maminkou malé dcery Elly.
Lucii Bechynkovou znají nejen posluchači rádia, kde moderuje, ale také příznivci podcastu Opravdové zločiny, jehož je spoluautorkou. A v neposlední řadě je také autorkou několika knih, které se ne moc překvapivě věnují také zločinu. Její ponoření do temných stránek lidské osobnosti ji, podle jejích slov, výrazně poznamenalo i v osobní životě, ve kterém je maminkou malé dcery Elly.