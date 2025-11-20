21. 11. Albert
"Chtěla bych dceru načipovat," říká Bechynková, která kvůli strachu chodí na terapii

Lucie BechynkováFoto: Albatrosmedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Moderátorka a spisovatelka Lucie Bechynková je velkou milovnicí a znalkyní kriminálních případů. Jenže tahle její záliba se začíná nebezpečně propisovat do jejího soukromého života.

Lucii Bechynkovou znají nejen posluchači rádia, kde moderuje, ale také příznivci podcastu Opravdové zločiny, jehož je spoluautorkou. A v neposlední řadě je také autorkou několika knih, které se ne moc překvapivě věnují také zločinu. Její ponoření do temných stránek lidské osobnosti ji, podle jejích slov, výrazně poznamenalo i v osobní životě, ve kterém je maminkou malé dcery Elly. 

Vlastně každej mi přijde divnej. Minule za námi šel pán a lepil se na nás. Ale bylo to spíš o tom, že lidi neuznávají ten osobní prostor. A já musela zastavit a nechat ho předejít, protože jsem se prostě bála, jestli se na mě nevrhne a bude mít na hadru chloroform a prostě zmizíme v dodávce. A teď jenom přemýšlím, jak budu to svoje dítě učit, že k dodávkám se nepřibližujeme," říká se smíchem milovnice zločinu, která říká, že jediná literatura, kterou konzumuje, jsou detektivky. Strach o dceru tak má možná ještě větší než bývá u novopečených maminek běžné. 

Já bych si hrozně přála, aby do budoucna byly legální čipy pro děti. Budu první, kdo nechá svoji dceru načipovat. Ale moje kamarádky jsou na tom úplně stejně. Mně teď psala kamarádka, že dává dítě do nějaké dětské skupiny. A že má strach, že jí to dítě někdo unese, a kam má dát AirTag. Takže jsme řešily, na jakou část oblečení ho pověsí, aby měla klid. Takže jsme v tom všichni stejně. A bude nás hodně, říká Bechynková, která si ale uvědomuje, že to může být na dítě velký tlak, a snaží se s tím pracovat. Našla jsem si terapeuta. Já se přiznám bez mučení, mám teď nově terapeuta, protože jsem se rozhodla, že to nechci právě na ni přenášet. A vím, že to bude horší, protože teď je to takové, že to dítě je malý a je hodně se mnou. Ale pak když půjde do školy, bude mít kroužky a kamarády, to budu šílet. A já bych prostě nerada, abych se na ní nějak podepsala. Takže mám terapeuta. A už na tom pracujeme, dodává se smíchem.

S moderátorkou a také úspěšnou spisovatelkou jsme mluvili na křtu její nové detektivky Svědomí. Logicky se tak nabízela otázka, jestli jí samotnou z něčeho netrápí výčitky svědomí. Jsem docela horká hlava, a když mě něco štve, tak to dávám hrozně rychle najevo. A pak mě třeba strašně trápí svědomí a potřebuji se těm lidem omlouvat. Já mám jako strach, aby se na mě někdo nezlobil. Takže jsem takový omlouvač, prozradila na sebe a vysvětlila, proč knížka nese takový název. Když jsem ji začala psát, tak jsem se budívala v pět hodin ráno. A nevěděla jsem proč. A kamarádka si ze mě dělala legraci, že se budím v hodinu svědomí, že mám určitě špatný svědomí. Takže takhle vzniknul ten název, pak jsme ho jenom zkrátili.

Když však zapátrá v paměti, přiznává se k činu, za který se dodnes stydí, byť už od jeho spáchání uteklo opravdu hodně vody. Víte, co jsem udělala na základce? Asi ve třetí třídě spolužák přinesl, já nevím proč, do školy sušenýho motýla. A já ho hrozně chtěla a vzala jsem ho. Pak jsem se mu jako přiznala. Ale samozřejmě, když jsem ho vzala, tak on se rozdrtil. Ale máme to jako vyřešený, vysvětlila pro Ženu.cz se smíchem.

