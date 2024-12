"Chtěla bych být první prezidentkou," říká Martina Ptáčková

Do povědomí široké veřejnosti vstoupila Martina Ptáčková až díky taneční show StarDance, kde se drží i přesto, že sázkové kanceláře v podstatě každý týden předpovídají její vyřazení ze soutěže. Kromě tance a svého domovského bojového sportu má ale Ptáčková řadu aktivit, které se pojí s diplomacií a obranou státu. Možná i proto nevylučuje, že by se jednou vydala do boje o post hlavy státu.

Jednou z aktivit Ptáčkové je také výcvik vojáků Severoatlantické aliance. Na těch se podílí spolu se svým otcem a bratrem. "Ano, jezdíme na základny u nás i v cizině, kde bývají vojáci z různých zemí. Zrovna jednáme o tom, že budeme cvičit jednu britskou jednotku působící ve Vyškově. Vždycky na začátku nás jímá hrůza, protože vypadáme všichni tři na první pohled asi trapně. Táta je malý, brácha je hubený jako pravítko a já jsem holka. Na začátku na nás koukají blbě a říkají si, co je jako zrovna my budeme učit. Ale pak je to pokaždé hrozně fajn, když dojde na výcvik," prozradila něco málo ze svých aktivit kickboxerka.

A právě to ji vede k uvažování o budoucnosti, až se například nebude moci bojovým sportům věnovat profesionálně. "Třeba budu časem pracovat přímo pro NATO, nejen spolupracovat, a budu půl týdne v Bruselu a půl týdne tady. To bych asi zvládla," zauvažovala nad svými možnostmi v rozhovoru pro iDnes. A nevyloučila dokonce ani možnost, že by se ráda ucházela o funkci prezidentky. Už nyní je totiž v poradním sboru prezidenta Petra Pavla. "Být prezidentka by se mi líbilo, první ženská v tom úřadu, ale na to je dost času. Musíte na to jít postupnými krůčky," překvapila Ptáčková.