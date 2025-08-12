"Chtějí využít mou výřečnost," říká Hranáč, který bude číšníkem v Hell’s Kitchen

Už za pár dní televize Nova spustí další řadu oblíbeného pořadu Hell’s Kitchen. Oproti loňsku ale proběhnou výrazné personální změny.
Místo Radka Kašpárka se do role kata v oblíbeném pořadu Hell’s Kitchen postaví kuchař Jan Punčochář, kterému bude k ruce jako vrchní číšník showman Martin Hranáč. Ten se proslavil především svou účastí v reality show Vyvolení. V současnosti pracuje jako číšník v Německu a také jezdí po Česku se svou vlastní komediální show.
„Mojí rolí je vrchní číšník. Povinnosti mám stejné jako ostatní, ale myslím, že štáb chtěl využít mou výřečnost a skutečnou profesi číšníka. Problém je, že asi nejsem ten nejlepší číšník, ale umím ve spoustě situací improvizovat, takže zákazník většinou nepozná chyby,“ řekl pro Extra.cz Hranáč, který skutečně v gastru pracuje, i když na u nás, ale v Berlíně. „Zkusil jsem prorazit ve světě showbyznysu a později jsem se vrátil do restaurace. Teď už několik let pracuji v jedné restauraci v Berlíně, kde máme skvělý kolektiv,“ popsal svou životní dráhu.
Nejtěžší na profesi číšníka je podle něj vyjít se zákazníky. „Málokdo si uvědomuje, že ani číšníci nemají každý den skvělou náladu. Profesionalita se pozná právě podle toho, že to na sobě nedají znát. Já osobně si u číšníků a personálu všímám hlavně pozitivního přístupu a ochoty,“ říká bývalý účastník Vyvolených, který ale tuhle kapitolu svého života už uzavřel.
„Udělalo mi to hrozné jméno, ale vzpomínám na to dodneška hrozně rád. Nebyly to následně další moje kroky, byly to spíš pády. Bylo to strašné a na to období nerad vzpomínám. Udělalo to ze mě člověka, jakým jsem dnes, ale už bych to nechtěl zažít znova,“ řekl k tomu bavič.