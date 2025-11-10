Herec Jaromír Nosek na sebe před mnoha lety výrazně upozornil trojicí výrazných filmů – Rebelové, Román pro ženy a Účastníci zájezdu. Tehdy ale netušil, že mu role homosexuála, kterou ztvárnil, poznamená život až do současnosti.
Zařazení do škatulky je věcí, které se obává snad každý herec. A přesně to se před mnoha lety stalo Miroslavu Noskovi. Ovlivnilo to nejen jeho profesní, ale také soukromý život.
„Pamatuju si, jak mi tehdy díky tomu chodily SMSky od ctitelů, ještě na starý dvouřádkový telefon. Od chlapů, ne od holek!" zavzpomínal Nosek, který měl dokonce velmi vytrvalého ctitele. “Na každý premiéře, kde jsem byl, za mnou chodíval jeden pán. Jednou jsme stáli ve frontě na drink a on si řekl o číslo. Já jsem se lekl a dal mu ho, ale nelekl jsem se až příliš, takže jsem mu dal půlku normálního a zbytek rodnýho čísla,“ rozvyprávěl se herec pro Blesk. „Začal mě vytáčet, tak mi nezbylo než říct: Jé, já jsem vám nedopatřením dal půlku normálního a rodnýho čísla a z leknutí jsem mu dal opravdový,“ pokračoval se smíchem.
„Pán vypadal indiferentně, byl tlustší, měl hranatý brýle a košili. Pak mi od něj přišla zpráva: Jmenuji se Pavel a byl bych rád, kdybyste se mnou šel na kávu. Je mi dvacet šest let. Tak jsem se lekl znovu. Mimochodem – hádal jsem mu dvakrát tolik,“ říká Nosek, který dle svých slov hodil příhodu za hlavu. Jenže osud je s jeho ctitelem svedl dohromady znovu. „Nějak jsem to tehdy vytěsnil a řekl jsem si, že si už musím dávat pozor. Pak jsem se za nějakou dobu šel podívat na premiéru filmu na lodi bratří Formanů, už zvedali můstek a najednou se ozve: Počkejte! Můstek spustili dolů a za mnou nastoupil Pavel. Bylo to hodně trapný, já se schovával a on to snad pochopil,“ dodala herec s tím, že to ale zdaleka nebyl ojedinělá příhoda. Za homosexuála ho považovali často a pozvání na rande dostává dodnes.
„Ale to není všechno – třeba jsem se bavil s klukem o autech a známí se mě ptali: Ty se bavíš s tím teplým hochem? Ne, ne! A všiml sis, že má peroxidový bodliny a kratší tričko? Ne. A pak mi říká: Dost bylo aut, kdy půjdeme na kávu? Takový situace se mi děly. Spíš ale byl problém, že si lidi mysleli, že jsem doopravdy teplej, a kdykoliv jsem s kýmkoliv chodil, říkali: To má jen jako zástěrku!“ stěžuje si otec malého syna.