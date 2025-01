Jaromír Nosek otevřeně o rozchodu s těhotnou partnerkou, výchově syna a nové lásce

„Motalo se mi to různě v hlavě, protože to nebylo jednoduché, naopak to s tím dítětem bylo celkem komplikované. O to víc jsem to prožíval, protože jsem vlastně řešil obdobné věci,“ svěřil se Jaromír Nosek pro Super.cz. Situace mezi ním a jeho bývalou partnerkou se však postupně uklidnila. Bydlí naproti sobě a Nosek se snaží věnovat svému synovi Nickovi tolik času, kolik jen může.

„Malého vídám, teď mu byl rok. Nějak to pytlíkujeme, ale v pohodě a v klidu,“ ujistil Jaromír Nosek, že s bývalou partnerkou Zuzanou se na rodičovských povinnostech dokážou bez problémů domluvit. „Funguje to. Jen mám hrozně moc práce. A to děťátko ještě není tak strašně moc kontaktní, ale už se do toho opírám,“ svěřil se.

Pracovní vytížení mu někdy péči o syna komplikuje. „Třeba na podzim jsem měl každý měsíc i pětadvacet představení, pak jsem byl nemocný, tak jsem ho nechtěl nakazit. Ale když to jde, tak jdu. Máme to přes ulici,“ popisoval herec, který oceňuje, že mohou žít tak blízko sebe.

Péče o dítě mu prý nedělá problém. „Mám doma dvanáct papoušků, dvě vakoveverky, dva psy a hrozně kytek, tak jsem zvyklý se starat,“ zasmál se.