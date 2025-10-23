23. 10. Teodor
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Chci být hubená jako děti v Africe, ale bez těch much. Který z výroků celebrit je nejhloupější?

Britney Spears, Mariah Carey
Britney Spears, Mariah CareyFoto: Reuters
Britney Spears, Mariah Carey
Britney Spears, Mariah CareyFoto: Reuters
Daniela Straková
Daniela Straková

Každý má občas den, kdy vysloví větu, na kterou není zrovna pyšný. A nevyhýbá se to ani slavným osobnostem. Často na sebe nevědomky prozradí, jaké mají předsudky nebo obrovské mezery ve vzdělání. Hlavně co se týká zeměpisu.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Věděli jste, že Japonsko je v Africe? To asi nikdo, dokud to nevyslovila zpěvačka Britney Spears. Není ale zdaleka jediná, komu to před novináři pořádně ujelo. Téměř legendárním už se stalo prohlášení zpěvačky Mariah Carey o tom, že africkým dětem závidí to, jak jsou hubené, pouze by k tomu nechtěla mít hlad a nemoci, se kterými se musejí potýkat. Blýskli se však i slavní muži například zesnulý král popu Michael Jackson měl slabší chvilky.

Pobavte se v galerii na účet celebrit, které jsou možná bohaté a slavné, ale někdy jim to také zrovna nemyslí.

Reklama
Předchozí
1234516
Pokračovat

Mariah Carey

Se svou váhou bojuje zpěvačka Mariah Carey celoživotně. Touhle větou ale přece jen trochu přestřelila. Kdykoliv vidím v televizi ty chudáky vyhublé děti ze zemí třetího světa, nemohu se ubránit pláči. Strašně moc bych si přála být také tak hubená, ale samozřejmě bez všech těch much, nemocí a smrti kolem, řekla zpěvačka. A není to jediné moudro, kterým na sebe dokázala upoutat pozornost. I další její vyjádření stojí za pozornost. Jako například toto: Kdyby v Japonsku nepřijímali uprchlíky, tak bych se nedivila, ale v Evropě je přece místa dost…

Mariah Carey
Foto: Shutterstock
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama