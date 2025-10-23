Chci být hubená jako děti v Africe, ale bez těch much. Který z výroků celebrit je nejhloupější?

Věděli jste, že Japonsko je v Africe? To asi nikdo, dokud to nevyslovila zpěvačka Britney Spears. Není ale zdaleka jediná, komu to před novináři pořádně ujelo. Téměř legendárním už se stalo prohlášení zpěvačky Mariah Carey o tom, že africkým dětem závidí to, jak jsou hubené, pouze by k tomu nechtěla mít hlad a nemoci, se kterými se musejí potýkat. Blýskli se však i slavní muži – například zesnulý král popu Michael Jackson měl slabší chvilky.
Pobavte se v galerii na účet celebrit, které jsou možná bohaté a slavné, ale někdy jim to také zrovna nemyslí.