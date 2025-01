Po smrti syna pomýšlela Kamila Magálová na sebevraždu. Pomohlo jí divadlo

Tragická nehoda, bohužel, nebyl první, kterou hereččin syn při svém oblíbeném sportu měl. I proto ho prý několikrát prosila, aby s pólem přestal. „Ještě dva týdny předtím, co odjel na poslední zápas, jsem mu říkala, že spolu budeme hrát golf a ať už toho nechá, protože byl dvakrát těžce zraněný. Měl železa v kloubu, tři měsíce vyvěšenou ruku, zlomil si v ní kloub. Pak se mu to stalo znovu, ale nebylo to už tak vážné. A bohužel potřetí se mu to nevyplatilo. Tehdy mi na to řekl: „Mami, já to tak miluju, je to pro mě úžasný relax, je to propojené s rodinou, dětmi, odpočinu si. Nebraň mi v tom, já to miluju,“ vzpomíná herečka na rozhovor se synem. „Zemřel šťastný,“ dodala to, co je pro ni asi jednou z mála možností útěchy.