Modelku Heather Mills znají lidé po celém světě především jako bývalou manželku člena Beatles Paula McCartneyho. Bývalá modelka je také známá tím, že žije s umělou nohou. O tu svou přišla v roce 1993 po střetu s policejním motocyklem. Byla to už druhá taková tragédie v jejich rodině, matka Mills přišla o nohu také při dopravní nehodě. Bohužel ani rok 2026 nezačal pro Heather zrovna dobře. Měla totiž nehodu na lyžích.
Bývalá žena Paula McCartneyho měla nehodu na lyžích. Zlomila si umělou nohu
Heather Mills si úvod nového roku rozhodně nepředstavovala takhle. Při lyžování došlo k poškození její umělé nohy, kvůli čemuž musela řešit nečekané komplikace. Přesto dává najevo, že ji nehoda nezastaví.
Při té si zlomila nohu. Štěstí v neštěstí bylo, že si zlomila právě tu umělou. „Doufám, že všem nový rok začal skvěle. Já jsem měla „štěstí“ v tom, že se mi podařilo zlomit protézu na noze až při poslední jízdě na lyžích posledního dne. Je to trochu nateklé, ale naštěstí nic zlomeného. Těším se na skvělý rok 2026,“ napsala Mills ke snímku na svém profilu na Instagramu, kde stojí na jedné noze a opírá se hůl. V komentářích ji zavalila lavina podpůrných zpráv a přání brzkého uzdravení.
Mills se dostala do povědomí lidí na celém světě, když v roce 1999 začala chodit s Paulem McCartneym. Pár se vzal v roce 2002 a jejich honosná svatba vyšla v přepočtu na 57 mil. Kč. Manželství ale nevydrželo a pár se rozvedl po čtyřech letech. Rozvod byl bouřlivý a Mills tvrdila, že ji manžel mlátil, užíval drogy a v opilosti jí bral protézu, zatímco on ji obviňoval z nevěry. Jako rozvodové vyrovnání musel hudebník zaplatit 24,3 milionu liber (tehdy 775 milionů korun). Rozvod byl pro bývalou modelku podle jejích slov peklem. „Ztratila jsem všechno. Celý život jsem zasvětila shánění peněz pro charity a najednou mě všechny charity požádaly, abych odešla,“ řekla tehdy.
„Byla jsem do něj hodně zamilovaná. Měl tolik energie. Byl něco mezi Peterem Panem a Kapitánem Hookem,“ řekla Mills před lety časopisu Event. Tam také promluvila o jejich seznámení. „Nebyla jsem ani fanynka Beatles. Sotva jsem znala jejich písničky. Líbila se mi jedna písnička od Wings, ale to bylo vše. To se mu na mně líbilo. Ale jestli si někdo myslí, že vzít si rockovou legendu je ráj, tak to není,“ postěžovala si.
Mills také vždycky tvrdila, že jí chybějící noha v ničem neomezuje. „Myslím, že jsem hodně sexy. Jsem velmi sebevědomá a na mém těle není žádná část, s níž bych byla nespokojená. Nestydím se za svou nohu. Sex-appeal je věcí sebevědomí a sebevědomí znamená, že víte, kdo jste, a jste s tím spokojená,“ dodala před časem.
Zdroj: Instagram Heather Mills