"Byla jsem na potratu," přiznala expartnerka Soukupa Feureislová

Eva Feuereislová a Jaromír SoukupFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová

Kolem vztahu Evy Feuereislové a Jaromíra Soukupa bylo vždycky rušno. A situace se neuklidňuje ani měsíce potom, co se dvojice rozešla. Nyní vyšlo najevo, že spolu dokonce čekali dítě.

Influencerka a účastnice reality show Vyvolení Eva Feuereislová byla partnerkou zkrachovalého mediálního magnáta pouze devět měsíců. Přesto podle jejich soukromých konverzací, které nemá milovnice plastických operací problém opakovaně zveřejňovat, Soukup chtěl, aby spolu založili rodinu. O tom, že se jim to povedlo a Feuereislová skutečně otěhotněla, se před nějakým časem opravdu spekulovalo.

Eva Feuereislová
Eva Feuereislová

"Jaromír změnil můj názor na děti," říká tajemně Feuereislová a naznačuje těhotenství

Celebrity

„Nebudu to komentovat. Je to moje věc a také Jaromíra Soukupa,“ odbývala vnadná hvězdička šoubyznysu zvědavé dotazy novinářů. „Se záležitostmi, které se týkají mé osoby a osoby Jaromíra Soukupa, je Jaromír již několik dní obeznámen. Do této chvíle k mému překvapení zůstává situace bez reakce z jeho strany,“ uvedla pro Expres.cz. A současně se také mluvilo o tom, že z důvody krachu jejich lásky byla Eva na interrupci. Že tomu tak skutečně bylo, potvrdila až nyní ve své placeném podcastu. K tomuto tématu se ale dostala oklikou.

Reagovala totiž na fámy ohledně jiné známě osoby, o které se říká, že je HIV pozitivní. Tyto fámy dopálily Feuereislovou doběla a doporučuje dotyčné osobě, aby se bránila právní cestou. Já sama jsem zvažovala podat trestní oznámení na Moniku Binias, když u sebe v podcastu řekla, že jsem byla na potratu. Takže, stejně to všichni víme, já jsme to říkala, nebo v náznacích jsem to říkala, potvrdila smutnou zkušenost influencerka. Ale o těchhle věcech by měl primárně hovořit člověk, kterého se to týká a „šrotbába Binias si na tomhle mém lékařském tajemství nahnala sledovanost na svém placeném podcastu. Takže zveřejnila moje lékařské tajemství za účelem vlastního obohacení, to je další zásadní věc. Ještě čekám, co z Moniky Binias vypadne do budoucna, jestli na ni budu podávat trestní oznámení, tak ať je to kompletní. Uváděla o mně také lživé informace a opět za účelem jejího obohacení," vypočítala Feuereislová, která sbírá důkazy, aby matku Ornelly Koktové mohla pohnat k soudu. 

Eva ale ke spekulacím sama zavdala příčinu, když na jaře zveřejnila video, ve které se objevuje pozitivní těhotenský test, doprovázený emotikony zlomeného srdce a holubice s podkresem smutné hudby, 

