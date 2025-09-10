"Byla jsem na potratu," přiznala expartnerka Soukupa Feureislová

Reagovala totiž na fámy ohledně jiné známě osoby, o které se říká, že je HIV pozitivní. Tyto fámy dopálily Feuereislovou doběla a doporučuje dotyčné osobě, aby se bránila právní cestou. „Já sama jsem zvažovala podat trestní oznámení na Moniku Binias, když u sebe v podcastu řekla, že jsem byla na potratu. Takže, stejně to všichni víme, já jsme to říkala, nebo v náznacích jsem to říkala,“ potvrdila smutnou zkušenost influencerka. „Ale o těchhle věcech by měl primárně hovořit člověk, kterého se to týká a „šrotbába Binias“ si na tomhle mém lékařském tajemství nahnala sledovanost na svém placeném podcastu. Takže zveřejnila moje lékařské tajemství za účelem vlastního obohacení, to je další zásadní věc. Ještě čekám, co z Moniky Binias vypadne do budoucna, jestli na ni budu podávat trestní oznámení, tak ať je to kompletní. Uváděla o mně také lživé informace a opět za účelem jejího obohacení," vypočítala Feuereislová, která sbírá důkazy, aby matku Ornelly Koktové mohla pohnat k soudu.