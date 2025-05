"Jaromír změnil můj názor na děti," říká tajemně Feuereislová a naznačuje těhotenství

„Chtěl, abych otěhotněla do léta… Po tom, co se stalo v lednu,“ napsala Feureislová ke zveřejněné nahrávce jejich hovoru. A nyní dokonce sama naznačila, že jejich snaha o založení rodiny mohla být úspěšná. Veřejně komentovat to zatím ale nehodlá. „Nebudu to komentovat. Je to moje věc a také Jaromíra Soukupa,“ řekla pouze stručně na dotaz ohledně jejího údajného těhotenství.