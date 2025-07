„Byl to gejzír,“ popsal Václav Upír Krejčí první sex s manželkou

„Naši svatbu jsme prošvihli, proč to nepřiznat. Já jsem jel v jednom autě z chaty, Lucinka s dcerou a jejím přítelem z Prahy, protože děvčata byla ještě u holiče. A tak nějak jsme si mysleli, že je to ve čtvrt na dvě, i když byl obřad objednaný o hodinu dřív. Nikdo teď už neví, jak to vzniklo. Asi mou chybou. V každém případě oddávající mezitím musela odjet na jinou svatbu, tak jsme pak na ni dvě hodiny čekali. Ale stálo to za to,“ zavzpomínal na romantickou chvilku mim, který si předtím, než potkal Lucii, prošel doslova peklem, když přišel na nevěru své první ženy. Tehdy se dokonce spekulovalo o tom, že se pokusil o sebevraždu, když pod vlivem alkoholu havaroval. Další ranou byl a stále je táhnoucí se spor o majetek. S bývalou ženou se soudí o jejich nemovitost v hodnotě několika desítek milionů korun.