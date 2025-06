"Byl jsem blbec," říká bývalý fotbalista Vaněk, kterému pomohla psychedelika

„Dostal jsem dávku LSD. Celý průběh trval dvanáct hodin. Byl to totální výplach ega. Do puntíku to splnilo vše, co jsem od toho chtěl. Od té doby jsem jak vyměněný, říkám tomu znovuzrození. Dostal jsem se do své hlavy. Věděl jsem, že mě hodně omezuje mé okolí. Měl jsem vidiny lidí, kteří mě stahovali, pak naopak tam byli lidé, kteří to se mnou mysleli dobře,“ popisuje nevšední zážitek, který mu ale pomohl nasměrovat život na tu správnou cestu.