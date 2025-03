O to, co se mu přihodilo, se podělil moderátor Bořek Slezáček na svých sociálních sítích. „Tak přátelé, včerejší story s tím, jak mě naboural chlap na parkovišti a pak chtěl ujet, ale já jsem mu vlezl před auto… chytře. A on mě srazil a ujel. Tak to mělo dohru,“ sdělil Slezáček, který ze srážky s automobilem neodešel bez zdravotních následků.