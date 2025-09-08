"Boj se mě, před školou se ti může něco stát," vzkazuje Burešová těm, kdo šikanují

Pro Evu Burešovou není nic důležitější než její rodina. Dokonce na rovinu přiznává, že pokud by měla volit mezi partnerem a dětmi, nezaváhala by ani na chvilku a vybrala by si své syny. Proto je pro ni velmi důležité, aby se kluci dobře cítili v institucích, kam docházejí. Starší syn Nathaniel chodí do klasické státní školy, kde se Burešové jako jedné z nejhorších věcí obává šikany. „On je velmi divoký a je někdy těžký ho uchopit, takže jsem moc ráda, že tam má bandu děcek, kteří ho přijali," říká s tím, že momentálně naštěstí žádný velký problém neřeší.