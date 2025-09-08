Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

"Boj se mě, před školou se ti může něco stát," vzkazuje Burešová těm, kdo šikanují

Eva Burešová
Eva BurešováFoto: Pavel Machan / CNC / Profimedia
Eva Burešová
Eva BurešováFoto: Pavel Machan / CNC / Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Herečka a zpěvačka Eva Burešová si v dětství prošla drsnou šikanou, a proto je to pro ni velké téma jako pro maminku dvou malých kluků. Starší Nathaniel už chodí do školy, a tak se má velmi na pozoru.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Pro Evu Burešovou není nic důležitější než její rodina. Dokonce na rovinu přiznává, že pokud by měla volit mezi partnerem a dětmi, nezaváhala by ani na chvilku a vybrala by si své syny. Proto je pro ni velmi důležité, aby se kluci dobře cítili v institucích, kam docházejí. Starší syn Nathaniel chodí do klasické státní školy, kde se Burešové jako jedné z nejhorších věcí obává šikany. On je velmi divoký a je někdy těžký ho uchopit, takže jsem moc ráda, že tam má bandu děcek, kteří ho přijali," říká s tím, že momentálně naštěstí žádný velký problém neřeší. 

Eva Burešová
Eva Burešová

Eva Burešová přiznala, co všechno neumí. A není to jen vaření

Celebrity

Teď se naštěstí nic velkého, co by se muselo řešit, neděje. Ale vím, že kdyby něco takového přišlo, tak to budu řešit velmi aktivně. A budu to řešit úplně jinak, než se to řešívalo v době, kdy já jsem byla malá, říká Burešová, která si touto bolestnou zkušeností v dětství prošla. Má se však na pozoru, protože ví, že ve škole, kam každý den svého syna posílá, je šikana přítomná. „Na škole, kde Náťa je, se šikana vyskytuje a docela velká, protože znám některé slečny, které na tu školu chodí anebo chodily a znám jejich příběhy a a bohužel vím, že to nikdo neřešil. Byl tam jeden velký problém v první třídě, ale to už se vyřešilo," rozpovídala se herečka v podcastu Mámy sobě. Je také připravená kdykoliv zasáhnout, pokud by to bylo potřeba. 

„Kdybych věděla, že tam někdo buď mému synovi nebo spolužákům něco dělá, tak já tam vlítnu, mně je to jedno, já se ničeho nebojím. Co se mi může stát? A jestli by někdo potom třeba dál mému synovi ubližoval, tak si to s ním vyřeším,“ říká bojovně Burešová, která je připravena se za nevinné oběti i prát. „Neexistuje, že bude šikanovat mého syna nějaké pískle, které to jediné, co v životě dokázalo, je odevzdat včas úkol ze zeměpisu. Boj se, jsem nebezpečná. Budu čekat před školou, tam se mi nemůže nic stát, ale tobě možná jo,“ dodala výhružně pro možné agresory. 

Reklama

Toho, že by se její syn stal obětí, se bojí i kvůli jeho bohémské povaze. Je to s ním trošku těžší, protože Náťa je velký flegmatik a spoustu věcí si neuvědomuje. Věci, o kterých já vím, že už by mi v tom věku ubližovaly, tak on to hodí za hlavu a je mu to nějak jedno. A i když se mu někdo za něco směje, protože je to malej, divokej kluk, který si je schopný na sebe vzít cokoliv, protože mu to dělá radost, tak když se mu za to někdo směje, jemu je to úplně jedno, protože on ví, že z toho má radost. A to je vlastnost, která je fantastická a já mu ji ve svém věku závidím a doufám, že si ji udrží co nejdéle, uzavírá stresující téma. 

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama