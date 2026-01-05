Herečka Jiřina Bohdalová se už řadu let snaží domoci spravedlnosti v kauze padělaných obrazů, do níž se dostala jako jedna z poškozených. Nyní ale přišel další nepříznivý vývoj. Se stížností proti zajištění obrazu, který je připisován Emil Filla, u soudu neuspěla.
Bohdalová znovu neuspěla. Ústavní soud rozhodl, že zabavený obraz Filly jí zatím nevrátí
Kauza padělaných obrazů, ve které figuruje i Jiřina Bohdalová, nekončí ani po letech. Herečka se snažila u soudu zvrátit zajištění obrazu připisovaného Emilu Fillovi, který koupila v dobré víře, ale se stížností neuspěla. Ústavní soud její návrh odmítl s tím, že nevrácení díla dál slouží zájmu společnosti na odhalování a potírání závažné kriminality.
Bohdalová před lety v dobré víře zakoupila tři obrazy – dva připisované Fillovi a jeden Jana Zrzavého – za celkovou částku zhruba 5,5 milionu korun. Později se ukázalo, že šlo o padělky. Policie díla zajistila a v roce 2018 se případem začal zabývat soud. Dva z obrazů herečka v minulosti získala zpět, třetí jí ale dodnes vydán nebyl, protože vyšetřování stále pokračuje.
Spor se vleče už více než deset let. Podle Bohdalové k tomu přispěl i Krajský soud v Praze, který podle jejích slov nedokázal vyhotovit písemné odůvodnění rozsudku ani deset měsíců po jeho vyhlášení. S tímto pohledem však nesouhlasil státní zástupce, podle něhož jde o mimořádně rozsáhlý a komplikovaný případ.
Sporným dílem je obraz Zátiší s dýmkou a hrozny, který Bohdalová zakoupila od osob obžalovaných z obchodování s padělaným výtvarným uměním. Krajský soud v Praze v říjnu 2024 dospěl k závěru, že jde o falzifikát, a označil obraz za nástroj trestné činnosti. Obžalovaní byli v této věci nepravomocně uznáni vinnými. Herečce byla zároveň přiznána náhrada škody ve výši 1,5 milionu korun, samotný obraz jí ale vydán nebyl.
Rozhodnutí ponechat dílo v zajištění nyní potvrdil i Ústavní soud, který zamítl hereččinu stížnost. „Vzhledem k výše uvedeným okolnostem nevrácení obrazu nadále významně slouží k zájmu společnosti (i jednotlivců) na odhalení a potírání závažné kriminality,“ stojí v závěru usnesení, jež je podle Česká televize dostupné na úřední desce Ústavního soudu.