Ben Cristovao vyděsil fanoušky hrozivým videem ze své dopravní nehody

Minulý rok v létě měl zpěvák Ben Cristovao hrozivou nehodu na motorce, po které skončil v nemocici. „Vyboural jsem se na motorce, byla to moje vina, nikomu jinému jsem neublížil. Nechtěl jsem to dávat ven, protože už tak nemají motorky nejlepší PR co do bezpečnosti. Ale cestu si to našlo stejně, tak budiž. Chtěl bych poděkovat lidem, co v tunelu zastavili provoz před mou nehodou, pohotové a profesionální záchranné službě i všem na urgentním přijmu v nemocnici v Motole, že mě perfektně prohlédli, vyčistili rány a sešili do krásy,“ popsal osudnou událost Ben.