Arichteva i další celebrity bojují proti vráskám spermatem z lososa

A i tento způsob našel fanoušky mezi slavnými českými ženami. Jednou z těch, které jsou nadšené, je herečka Veronika Arichteva. „V těhotenství si rozhodně nechci nechat nic píchat,“ prozradila na svém profilu na Instagramu s tím, že výsledků na její pleti si prý po několika týdnech všimla i její kosmetička. Ne všichni odborníci se však shodnou na tom, že právě tohle je věc, která zaručeně funguje. Akademická recenze z roku 2024, která se zabývala použitím polynukleotidů v estetické medicíně, zjistila, že přestože některé ze studií ukázaly výrazné zlepšení pružnosti a hydratace pokožky, jiné naopak nezaznamenaly žádné přínosy. A i mnoho lékařů tvrdí, že jsou na trhu účinnější metody. Za jednu z nich považují například aplikaci krevní plazmy.