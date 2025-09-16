Ikona počasí
Arichteva i další celebrity bojují proti vráskám spermatem z lososa

Veronika Arichteva
Veronika ArichtevaFoto: Profimedia
Veronika Arichteva
Veronika ArichtevaFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Ženy po celém světě se snaží bojovat s projevy stárnutí. Nejnovějším trendem v boji proti vráskám je DNA, které se získává z lososího spermatu. Propadla mu i řada celebrit.

Asi každá žena má v koupelně nějaký ten krém na vrásky. Kosmetické společnosti stále přicházejí s dalšími novinkami, které zaručeně zpevní pleť, vyhladí vrásky a dodají mladistvý vzhled. Posledním trendem, který přišel z Koreje, je kosmetika obsahující DNA získané ze spermatu lososa. Na pleť je možné ho aplikovat dvě základními způsoby. 

Kluk a kapr
Kluk a kapr

Kapří maso podporuje mužnost. Zlepšuje sperma

Zdraví

Jedním z jich je podání injekční jehlou, kdy se látka dostává do pleti množstvím drobných vpichů. Toto ošetření vyjde na necelých deset tisíc korun a mezi českými celebritami si ho oblíbila například druhá manželka moderátora Leoše Mareše Monika Marešová. Ne všichni však mají peníze, čas nebo třeba i odvahu na to, nechat si látku vpravit jehlou. Těm se pak nabízí možnost masky nebo séra pro domácí použití. 

A i tento způsob našel fanoušky mezi slavnými českými ženami. Jednou z těch, které jsou nadšené, je herečka Veronika Arichteva. V těhotenství si rozhodně nechci nechat nic píchat, prozradila na svém profilu na Instagramu s tím, že výsledků na její pleti si prý po několika týdnech všimla i její kosmetička. Ne všichni odborníci se však shodnou na tom, že právě tohle je věc, která zaručeně funguje. Akademická recenze z roku 2024, která se zabývala použitím polynukleotidů v estetické medicíně, zjistila, že přestože některé ze studií ukázaly výrazné zlepšení pružnosti a hydratace pokožky, jiné naopak nezaznamenaly žádné přínosy. A i mnoho lékařů tvrdí, že jsou na trhu účinnější metody. Za jednu z nich považují například aplikaci krevní plazmy. 

