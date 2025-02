Arabela Jana Nagyová má tři důchody a zastala se Patrasové

Za druhým manželem také odešla do Německa, kde žije dodnes. I když s manželem číslo tři, se kterým má svou druhou dceru. K herectví se až do důchodu v podstatě nevrátila. „Sranda je, že důchody sbírám ze Slovenska, z Česka, a ještě 6,16 eura dostávám z Rakousku. O to jsem si nežádala, tam to chodí automaticky. Kdysi jsem tam pracovala osm měsíců v kanceláři u manžela, tak za to mám těch šest euro. A všechny ty důchody daním v Německu,“ vysvětlila s úsměvem Nagyová.