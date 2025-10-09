Nemovitosti se podle zpráv zdají čím dál tím nedostupnější, a to hlavně pro mladé lidi. Výjimkou se zdá být herečka Anna Kadeřávková, která se už ve 28 letech může pochlubit vlastním domem. Jenže, jak nyní přiznala, rozpočet, který původně na stavbu plánovala, byl překročen o mnoho milionů.
