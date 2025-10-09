9. 10. Štefan
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Anně Kadeřávkové se stavba domu prodražila o miliony. Vše si platila sama

Anna Kadeřávková
Anna KadeřávkováFoto: Profimedia
Anna Kadeřávková
Anna KadeřávkováFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Herečka Anna Kadeřávková si minulý rok splnila sen a dokončila stavbu vysněného domu. Nyní přiznala, že po cestě k vytouženému domovu musela překonat daleko víc překážek, než si původně myslela.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Nemovitosti se podle zpráv zdají čím dál tím nedostupnější, a to hlavně pro mladé lidi. Výjimkou se zdá být herečka Anna Kadeřávková, která se už ve 28 letech může pochlubit vlastním domem. Jenže, jak nyní přiznala, rozpočet, který původně na stavbu plánovala, byl překročen o mnoho milionů. 

Přemek Forejt, Eva Burešová
Přemek Forejt, Eva Burešová

I celebrity mají slabost pro hamburger a hranolky. Kdo si pochutnává na fastfoodu?

Celebrity

„Bylo to o pár milionů víc, než s čím jsem počítala. Myslela jsem si, že mám rozpočet, a ne. Zahučela jsem v tom o dost víc, než byl plán,“ prozradila herečka, kterou proslavil seriál Ulice pro Super.cz. Navíc všechno hradila z vlastních zdrojů bez pomoci partnera nebo rodiny. „Je to velký stres. Tím, že mám práci, jsem šikovná, podnikavá, tak jsem schopná ty peníze vydělat. Daří se mi, je mi přáno,“ říká spokojeně herečka, která byla v minulosti zkusit štěstí i za velkou louží.

„Konečně bydlím, dům stojí. Ale byly to nervy. Všechno řeším sama a je to hlavně mentálně náročný. Všechno zorganizovat, aby to klaplo. Na všechno se musí myslet, je toho strašně moc. Od zásuvek až po střechu,“ říká Kadeřávková, která je na sebe hrdá, že vybudovat dům zvládla od základů úplně sama. „Milionkrát jsem to chtěla vzdát. Měla jsem pocit, že to sama prostě nezvládnu. Ale ten pocit, že se sama na sebe můžu spolehnout, ať se děje cokoliv, je neuvěřitelnej,“ dodává s úsměvem.

Reklama

„Jsem oficiálně majitelkou vlastního domu. Po třech letech plných překážek, emocí a nočních můr je to tu. A upřímně? Je to… zvláštní. Protože teď, když jsem u cíle, zjišťuju, že to je teprve začátek. A na tohle vás nikdo nepřipraví,“ napsala minulý rok na svoje sociální sítě s tím, že ukázala prázdný dům, který ještě teprve čekal na zařízení. Herečka se také nestyděla říct si o spolupráce s firmami, čímž dokázala ušetřit nemalé peníze. 

Mohlo by vás zajímat: Úžasná rekonstrukce maličké terasy vyšla sotva na pár tisíc

Talentovaná Tara Wardová proměnila maličký prostor před bytem v útulný obývací pokoj pod širým nebem. Rekonstrukce vyšla na pár tisíc korun.

Zdroj: Super.cz, Instagram

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama